"C'est un geste très courageux" : cette demande audacieuse de Meghan Markle envers le roi Charles III

Par Marie Piat Journaliste Marie Piat est une journaliste qui peut écrire sur (à peu près) tout : séries, films, télé, stars, mode, mangas... Lucifer, Harry Potter, les Kardashian-Jenner, Disneyland Paris, les films de Noël, Les Marseillais ou encore Danse avec les stars font partie de ses sujets préférés.

Depuis la mort de la reine d'Angleterre Elizabeth II, le prince Charles est devenu le roi Charles III. Et la famille royale britannique s'est réunie pour les funérailles, malgré les tensions. Le prince William et Kate Middleton ont ainsi revu le prince Harry et Meghan Markle. Et l'ex-actrice de Suits aurait même fait une demande par lettre : un "tête-à-tête" avec le roi pour "mettre les choses au clair" entre eux.