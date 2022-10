"C'est un chef d'oeuvre" : Bella Hadid débarque nue à la Fashion Week de Paris, son show fait halluciner tout le monde

Qui a dit que la Fashion Week était un concept chiant, ringard et ironiquement démodé ? Certainement pas Coperni. Alors que les défilés se suivent et se ressemblent avec des tenues (trop) souvent improbables pour que l'on s'y intéresse vraiment, la célèbre maison de haute couture a décidé d'apporter un peu de fraîcheur au genre cette année.

Bella Hadid et Coperni s'associent pour une robe unique

Ce vendredi 30 septembre 2022 à Paris, Coperni a en effet profité de la présence de Bella Hadid pour mettre en scène un spectacle aussi inattendu que génial qui a clairement marqué les esprits et retourné quelques têtes. Dans un premier temps, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, la mannequin de 25 ans est arrivée (presque) nue sur scène, vêtue seulement d'un string blanc.

Une situation qui a logiquement étonné le public, mais qui a finalement pris tout son sens ensuite. Et pour cause, c'est alors que les designers Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant sont arrivés à ses côtés et ont commencé à asperger son corps d'un étrange liquide blanc. En quelques minutes, Bella Hadid s'est ainsi transformée en véritable oeuvre d'art digne de la Rome Antique avant que le véritable clou du spectacle ne soit annoncé. Une fois la peinture séchée, il a été dévoilé que ce liquide venait tout simplement de former une véritable robe moulante aussi pure que sublime.