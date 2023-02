"C'est horrible, ça me dégoûte !" : Cyril Hanouna hallucine d'un commentaire de ses chroniqueurs et les affiche dans TPMP

Une nouvelle édition de Touche pas à mon poste a été animée par Cyril Hanouna ce jeudi 9 février 2023. Juste après avoir commenté l'amende record infligée par l'Arcom à C8, l'animateur a passé en revue l'actualité des médias et des stars.

Leonardo DiCaprio en couple avec une mannequin... de 19 ans ?

Leonardo DiCaprio s'est invité au menu de TPMP. Il serait aujourd'hui en couple avec Eden Paloni, une mannequin de 19 ans (un couple finalement démenti par l'entourage de l'acteur). Cyril Hanouna a invité son équipe de chroniqueurs à réagir. La différence d'âge entre l'acteur américain et sa potentielle conquête a divisé en plateau.

Delphine Wespiser a surpris Cyril et sa bande avec son opinion sur le sujet. "Je ne suis pas contre la différence d'âge, mais à partir d'un certain âge... A partir de 25 ans, on peut aller avec quelqu'un de 25 ans de plus, ce n'est pas le problème. Mais à 19 ans, c'est encore une ado. En dessous de 20 ans, non je suis désolée...", a-t-elle lâché.

Guillaume Genton s'est dit à son tour choqué, ce qui n'a pas manqué d'énerver ou du moins d'étonner Cyril Hanouna. "Un charo comme toi, tu es choqué... Arrête un peu ! Tu me dégoûtes !", lui a-t-il lancé. Son chroniqueur ne s'est pas laissé démonter. "Plus il vieillit, plus l'âge de ses conquêtes diminue. Donc au début, c'était 25, 24, 23. La question qu'il faut se poser : est-ce qu'elle serait allée avec lui si ce n'était pas Leonardo DiCaprio ?", a-t-il surenchéri.

"Arrête de dire des conneries !"

"Est-ce que ta meuf serait avec toi si tu n'étais pas Guillaume Genton ? Non ! Mais arrête de dire des conneries ! J'ai vu ta meuf, c'est un avion. Tu crois qu'elle serait avec toi ?", lui a répliqué Cyril Hanouna. Raymond Aabou s'est également dit choqué par l'attitude de Leonardo DiCaprio.

"Je ne juge pas, ils sont majeurs. Mais elle est quand même née en 2004. Moi, ça me paraît bizarre. Il parle de quoi ? Il a bientôt 50 ans, elle n'a même pas 20 ans...", a lâché celui qui est aussi chauffeur livreur. Cyril Hanouna s'est dit excédé par les arguments de ses deux chroniqueurs et n'a pas hésité à balancer.

"Les deux, vous êtes ceux que je connais le mieux. Je le dis aux téléspectateurs : l'hypocrisie de ces deux-là... Je ne veux même pas que vous parliez parce que vous me dégoûtez ! Tout le monde dit non, les deux qui disent oui, c'est les deux pires, sans déconner. C'est horrible ! Ça me dégoûte ! Ce n'est pas que je les connais par coeur, je les ai écrits !", a asséné celui qui a évincé plusieurs chroniqueurs pour recevoir Francis Lalanne. C'est ce qui s'appelle se faire afficher !