"Tais-toi !" : plusieurs chroniqueurs de TPMP obligés de quitter le plateau pour la venue de Francis Lalanne, Cyril Hanouna assume et recadre Raymond Aabou

Cyril Hanouna a présenté une nouvelle édition de Touche pas à mon poste le mercredi 8 février 2023. L'animateur vedette de C8 s'est livrée à une surprenante décision pour recevoir Francis Lalanne.

L'exigence de Francis Lalanne dans TPMP

Dans les prémices de sa venue dans TPMP, Francis Lalanne s'est vu accorder de pouvoir sélectionner les chroniqueurs présents en plateau. Si Jean-Marie Bigard, Delphine Wespiser et Guillaume Genton ont pu rester, ce n'était pas le cas pour Géraldine Maillet, Raymond Aabou, Gilles Verdez, Danielle Moreau, Valérie Bénaïm et Bernard Montiel, priés de quitter les lieux.

Cette exigence de Francis Lalanne a suscité de vives réactions. Avant de quitter le plateau, Raymond Aabou a poussé un coup de gueule. "Les trois qui ont demandé à ce qu'on dégage, c'est Mélenchon, Oliv Oliv et Lalanne. Ceux qui disent la dictature, c'est ceux-là qui font des trucs bizarres...", s'est-il agacé.

Cyril Hanouna a accusé Raymond Aabou de relayer des bêtises. "Tais-toi parce que Mélenchon et moi, on n'est pas en très bons termes. Donc il ne faut pas non plus dire n'importe quoi !", a-t-il lâché. L'animateur, dont le chroniqueur Matthieu Delormeau veut se lancer dans une nouvelle carrière, a martelé que Jean-Luc Mélenchon avait simplement demandé à évincer Eric Naulleau.

Cyril Hanouna / Raymond Aabou : le clash

Cyril Hanouna, à qui Arthur réclame 9 millions d'euros pour dénigrement, a laissé éclater sa colère. "Va sur la route, va prendre un petit verre avec Benaïm !", a-t-il lancé à Raymond Aabou. Ce dernier lui a répliqué: "Moi, je pense que j'ai raison. La démocratie, la liberté d'expression, c'est bien".

Raymond Aabou a assuré qu'il ne voulait pas rester pour Francis Lalanne. "En plus, franchement, va te faire maquiller parce que là...", a sèchement surenchéri Cyril Hanouna. "Qu'est-ce qu'il a lui ? Il arrive avec une heure de retard et il ouvre sa gueule...", s'est-il emporté. Son chroniqueur s'est défendu de ne pas aimer qu'on coupe une équipe...