"Il veut partir de TPMP pour aller faire du cinéma" : le secret de Matthieu Delormeau balancé en direct par Tarek Boudali, Cyril Hanouna se régale face à cette révélation

Cyril Hanouna a présenté une nouvelle édition de Touche pas à mon poste le mardi 7 février 2023 sur C8. Il y a reçu Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti et Tarek Boudali, venus assurer la promotion du film Alibi.com 2.

Matthieu Delormeau très embarrassé dans TPMP

Juste après une page publicitaire, Tarek Boudali a mis dans l'embarras Matthieu Delormeau. Il a révélé que le chroniqueur était prêt à quitter TPMP. "J'ai envie de balancer un truc qu'il m'a dit pendant la pause", a lancé l'acteur à Cyril Hanouna. "Ah non Tarek ! Je serai au chômage...", a réagi l'ex-présentateur de NRJ12. Mais cela n'a pas suffi.

Face à un Matthieu Delormeau très embarrassé, Tarek Boudali a tout balancé à Cyril Hanouna. "Une carrière se brise...", a ironisé l'une des chroniqueuses de TPMP. "Il t'a demandé de faire du cinéma ? Donc il veut partir d'ici pour aller faire du cinéma ? Alors je vais te dire, c'est une très bonne nouvelle !", a réagi l'animateur de C8.

"Il y a trois ans, il est parti, il voulait devenir flic. Il a mis des menottes, mais ce n'était pas pour être flic...", a surenchéri celui à qui Arthur réclame 9 millions d'euros pour dénigrement. Matthieu Delormeau a alors assuré que Tarek Boudali lui avait dit qu'il allait "faire des essais".

Tarek Boudali, qui n'a pas exclu de revenir dans En famille sur M6, n'a alors pas hésité à briser le rêve de Matthieu Delormeau. "Non, je n'ai pas dit ça !", lui a-t-il asséné. Face à un Cyril Hanouna amusé par la situation, le comédien est passé aux menaces. "Arrête de mentir où je dis tout !", a-t-il lâché.

"Arrête Tarek, je t'en conjure !"

Matthieu Delormeau a une nouvelle fois pris peur. "Arrête Tarek, je t'en conjure !", a-t-il lancé, en vain. Le comédien a tout balancé à Cyril Hanouna. Il était question qu'il n'avait "plus de papillons dans le ventre". Le chroniqueur de TPMP a tenté d'inverser la situation en sa faveur. "Pardon, je me suis adressé à un employé et non pas au producteur !", s'est-il exclamé.

Cyril Hanouna, qui a dévoilé le salaire de ses chroniqueurs, a alors invité Matthieu Delormeau à dire un secret à Philippe Lacheau. Son chroniqueur s'est exécuté. Dès qu'il en a pris connaissance, l'animateur n'a pas manqué de tout balancer. "Il m'a dit que ça faisait dix ans qu'il se faisait ch*er ici, qu'il voulait faire du cinéma et que c'était sa vraie carrière !", a-t-il asséné. "Il ment, il ment !", s'est agacé Matthieu Delormeau...