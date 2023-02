"Je ne suis pas contre la différence d'âge, mais..." : Delphine Wespiser surprend tout le plateau de TPMP avec son avis sur l'histoire d'amour de DiCaprio

Tout le monde a vu les images de Leonardo DiCaprio et de sa nouvelle conquête supposée, Eden Polani, une mannequin de 19 ans. Les internautes ont été très choqués et c'est pour cela que Cyril Hanouna a décidé de demander l'avis de ses chroniqueurs sur le sujet. Ce jeudi, sur le plateau de TPMP, il leur a demandé si la différence d'âge les choquait. Si Danielle Moreau a tout de suite pris la parole pour rappeler qu'à 18 ans, elle sortait avec un homme de 50 ans, c'est la réaction de Delphine Wespiser que peu ont compris.

"Vous, vous êtes choquée ?"

Après la réponse de Danielle Moreau, Cyril Hanouna a voulu donner la parole à quelqu'un qui n'était pas d'accord avec la différence d'âge et il a été surpris de voir que c'était le cas de Delphine Wespiser. En effet, la chroniqueuse était en couple avec un homme de 26 ans de plus qu'elle, c'est donc très surprenant de voir qu'elle n'approuve pas le couple de Leonardo DiCaprio (qui a d'ailleurs été démenti par l'entourage de l'acteur très vite).

"Vous, vous êtes choquée ?", lui demande alors Cyril Hanouna. Celle qui a retrouvé l'amour depuis peu explique alors : "Oui. Je ne suis pas contre la différence d'âge, mais à partir d'un certain âge. Je suis désolée, à partir de 25 ans, on peut aller avec quelqu'un de 25 ans de plus." Une remarque que ses camarades n'ont pas vraiment comprise, et surtout Valérie Bénaïm.

Qui est fautif ?

Delphine Wespiser a pris le temps de préciser que, pour elle, "19 ans, c'est encore une ado" et qu'elle ne cautionne pas ce genre de différence en dessous de 20 ans. Valérie Bénaïm a alors demandé à la jeune femme si elle lui en voulait "à lui ou à elle". Ce à quoi Delphine a répondu : "à lui". Et ça n'a pas plu à sa collègue. Valérie a tout de suite répondu que la jeune mannequin avait certainement un problème puisque son ancien compagnon avait 40 ans aussi.

Un désaccord entre les deux femmes qui n'aura pas duré plus longtemps, Cyril Hanouna a clos le débat en proposant à Jean-Michel Maire de tenter sa chance avec Eden Polani. En tout cas, Delphine Wespiser a surpris tout le monde avec cette prise de position que personne n'attendait, elle qui est souvent la première à défendre les relations amoureuses hors du commun.