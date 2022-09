"Arrête d'envoyer des nudes" : un pilote d'avion menace un passager qui envoyait des dickpics aux autres passagers

Le pilote a menacé d'annuler le vol : "Donc voilà la situation. Si cela continue alors que nous sommes encore au sol, je vais devoir retourner à la porte d'embarquement. Tout le monde va devoir descendre et il faudra que la sécurité intervienne. Vos vacances seront gâchées. Alors celui qui fait le truc AirDrop, je me fiche de ce que c'est, mais arrête d'envoyer des nudes et allons à Cabo".

"@robloxsouthwestair prend très au sérieux l'envoi de nudes sur AirDrop" a légendé Taylor Marsalis. Une vidéo qui a fait plus de 3 millions de vues sur TikTok. Elle a confié à Insider que "le pilote avait parfaitement géré la situation".

Un(e) porte-parole de la compagnie Southwest Airlines a précisé à NBC News : "La sûreté, la sécurité et le bien-être de nos clients et de nos employés sont en permanence la priorité absolue de l'équipe Southwest Airlines. Lorsqu'ils sont informés d'un problème potentiel, nos employés s'efforcent d'y remédier pour assurer le confort de ceux qui voyagent avec nous".

De plus en plus de personnes envoient des nudes via AirDrop dans les avions

Dans les avions, il n'y a pas de Wifi ni de données cellulaires. Du coup, de plus en plus de passagers utilisent AirDrop pour envoyer des nudes et des dickpics, vu que la fonctionnalité d'Apple n'a pas besoin de connexion à internet pour fonctionner. Pour rappel, AirDrop permet d'échanger du contenu avec un autre appareil Apple (iPhone, iPad et Mac) situé à proximité.

Cette technique qui consiste à profiter des failles de sécurité des smartphones pour envoyer des photos déplacées, comme des clichés de son sexe, s'appelle le "cyberflashing". Et c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Par exemple, en juin dernier, une autre passagère d'un autre vol de Southwest Airlines avait expliqué sur les réseaux avoir reçu une dickpic.

Il est pourtant simple d'éviter ce genre de situation. Il suffit d'aller dans vos réglages pour choisir l'option que vous préférez : réception désactivée / contacts uniquement / tout le monde. A vous de faire votre choix en connaissance de cause.