Zendaya a refusé de faire son 1er baiser dans Shake It Up sur Disney Channel, elle raconte

Zendaya a failli avoir son 1er baiser filmé dans Shake It Up, elle a refusé

Désormais, Zendaya est connue sur grand écran. D'abord pour son rôle de MJ dans les films Marvel avec Tom Holland avec qui Zendaya est en couple (Spider-Man : Homecoming, Spider-Man: Far From Home et Spider-Man: No Way Home). Mais aussi pour des films comme The Greatest Showman ou encore Dune de Denis Villeneuve. Sauf qu'avant le cinéma, c'est à la télévision qu'elle s'est fait connaître. Sur Disney Channel plus précisément, avec la série Agent K.C. et avec la série Shake It Up. Zendaya (Rocky) y donnait la réplique à Bella Thorne (CeCe) même si elles n'étaient pas amies au début.

En cover du Vogue anglais pour son numéro d'octobre 2021, Zendaya est revenue sur Shake It Up, qui l'a faite connaître. Et l'actrice qui cartonne aussi dans la série Euphoria (dont les fans ont hâte de voir la saison 2) a avoué avoir refusé de tourner une scène pour Shake It Up. En effet, Zendaya a révélé qu'elle devait faire un bisou sur la bouche pour les besoins de la série Disney. Sauf qu'elle a refusé, car ça aurait été son premier baiser.