Dune : Zendaya et Timothée Chalamet impressionnent dans une bande-annonce puissante

Après avoir été maintes fois repoussée (la faute au Covid-19, toi-même tu sais), la date de sortie de Dune - le nouveau film de Denis Villeneuve, est fixée au 15 septembre 2021 en France. Annoncé comme l'adaptation de la première partie du célèbre roman éponyme de Frank Herbert paru en 1965, ce long-métrage de science-fiction promet de nous en mettre plein les yeux.

Un blockbuster à l'image du livre

Dans une nouvelle bande-annonce (de 3:40 minutes !) dévoilée ce jeudi 22 juillet 2021, on peut effectivement constater que, contrairement à ce que pouvaient laisser penser les premiers teasers, ce film ne sera en rien contemplatif et simplement porté par de jolis tableaux. Si la photographie se révèle envoûtante et les décors magnifiques, l'action trouvera également pleinement sa place à l'écran.

Au regard de ces nouvelles images, le Dune de Denis Villeneuve semble se rapprocher nettement plus d'un blockbuster qu'on ne l'aurait imaginé. De grosses explosions de tous les côtés, de l'humour un peu partout, des scènes de combat aux chorégraphies badass... le réalisateur a visiblement trouvé l'équilibre parfait entre une mise en scène dynamique et spectaculaire capable d'attirer le grand public, et une lettre d'amour à l'oeuvre de Frank Herbert, grâce à une grande place laissée aux personnages et à l'ambiance si spéciale de cet univers, qui devrait satisfaire les fans de la saga littéraire.

Des acteurs incroyables

Enfin, mention spéciale aux acteurs. De Zendaya (dont l'héroïne est traumatisée par ce qui arrive à son peuple) à Timothée Chalamet (qui voit son héros remettre en question ses croyances), en passant par Jason Momoa et Rebecca Ferguson, tout le monde apparaît ici au diapason et aucune fausse note ne ressort de leurs interprétations. Un casting 5 étoiles qui nous fait déjà rêver et qui nous laisse espérer des scènes extrêmement puissantes.