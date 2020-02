Zalando se met au vintage : l'appli va permettre d'acheter et de vendre des vêtements d'occasion

Zalando s'engage

Ce jeudi 27 février 2020, Zalando a publié ses résultats annuels dans un communiqué de presse. L'entreprise de e-commerce allemande y révèle notamment son chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros en 2019, ce qui fait une hausse de 23,6% par rapport à 2018. Pour accompagner ces beaux chiffres, la boutique en ligne de vêtements a annoncé vouloir étendre son segment premium, histoire d'ajouter des marques de luxe sur son site.

En plus de son ambition de devenir l'appli de mode sur smartphone la plus utilisée, Zalando veut aussi démontrer sa conscience écologique. Comment ? En lançant une offre de vêtements d'occasion à l'automne 2020. Vous pourrez ainsi bientôt acheter et/ou vente des fringues de seconde main sur la célèbre plateforme.

Faire du neuf avec du vieux

A l'ère de l'application Vinted, des collabs engagées comme celle de Sézane x Videdressing (pour vendre les vêtements que vous ne portez plus) et plus récemment de Clear Fashion, le Yuka de la mode (pour shopper des vêtements éthiques), la sphère fashion s'engage. Deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole, la mode se veut maintenant plus responsable.

Zalando a décidé de l'être en permettant à ses clients d'acheter des vêtements d'occasion mais aussi de vendre des articles en échange de crédits utilisables sur l'appli. Une sorte de donnant-donnant donc, où le malheur des uns (des pièces trop souvent portées ou qui ne vous plaisent plus) fait le bonheur des autres (une robe canon ou un top stylé, qui ont une histoire et du vécu et qui iront parfaitement avec tel ou tel vêtement de votre dressing).

Les avantages ? Le vintage, c'est tendance parce que la mode est un éternel recommencement. Recycler des vêtements, c'est donc bien pour la planète, bon pour votre porte-monnaie (ça reste moins cher) et en plus ça permet de faire de vraies belles trouvailles pour toutes les fashionistas à la recherche de LA perle rare.