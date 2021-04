Zac Efron méconnaissable : la photo qui affole le web

Avec les années, tout le monde change. Certains n'hésitent pas à avoir recours à la chirurgie esthétique pour le meilleur... et pour le pire. Mais même si tout le monde ne passe pas sous le bistouri, chacun évolue et cela peut étonner les internautes, surtout quand il s'agit d'une célébrité. Alors qu'il est actuellement en plein tournage de la saison 2 de Les pieds sur Terre avec Zac Efron pour Netflix, l'acteur qui serait célibataire depuis peu fait beaucoup parler depuis hier sur les réseaux sociaux.

Cette photo de Zac Efron fait débat

La cause ? La photo à découvrir ci-dessous. L'image est issue d'une vidéo postée le jeudi 22 avril sur Facebook. Zac Efron a fait un caméo pour Earth Day! The Musical, une vidéo parodique diffusée sur Facebook Watch pour célébrer la journée de la Terre. Mais plutôt que de faire parler pour son engagement, l'acteur a affolé les fans à cause de son physique : il est apparu à l'écran avec une mâchoire beaucoup plus carrée qu'à l'ordinaire. Une image qui n'a pas tardé à faire le tour du web et a beaucoup fait parler. On peut comprendre pourquoi...