Zac Efron a-t-il eu recours à la chirurgie esthétique ? Un ami répond aux rumeurs

Zac Efron a-t-il fait de la chirurgie esthétique ? Un ami de l'acteur répond

L'interprète de Troy Bolton dans la saga High School Musical a beaucoup changé au fil des années. Zac Efron s'est transformé, devenant ultra musclé. Mais lors du Earth Day ! The Musical sur Facebook Watch, une vidéo parodique pour la journée de la Terre le 22 avril 2021, il s'est montré totalement méconnaissable. Zac Efron s'est affiché avec la mâchoire très carrée, beaucoup plus développée que d'habitude. De nombreux internautes, choqués par sa transformation physique, l'ont accusé d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Son nom était même en TT sur Twitter, tant les twittos parlent de sa métamorphose.

Des accusations de bistouri auxquelles la star de Baywatch : Alerte à Malibu, The Greatest Showman, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ou encore Nos Pires Voisins 2 n'a pas réagi. En revanche, un ami de Zac Efron a répondu aux accusations de chirurgie esthétique dont son pote est victime. Il s'agit de Kyle Sandilands, un animateur de radio australien qui connaît le comédien depuis plusieurs années. Dans l'émission de radio The Kyle and Jackie O Show, il a assuré : "Je le saurais s'il avait subi une opération de chirurgie esthétique". Et il a affirmé que "non", "bien sûr" que Zac Efron, qui serait célibataire, n'a rien fait à son visage.