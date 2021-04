Zac Efron transformé par la chirurgie esthétique ? Un chirurgien explique pourquoi il n'y croit pas

Depuis l'époque High School Musical, Zac Efron a de nombreux admirateurs et de nombreuses admiratrices... qui ont eu un énorme choc en découvrant une photo de lui avec une nouvelle apparence très surprenante. Sur l'image, issue d'une vidéo parodique pour Earth Day! The Musical, l'acteur s'affiche transformé avec une mâchoire beaucoup plus carrée que d'habitude. Qu'a-t-il bien pu se passer ? A-t-il eu recours à la chirurgie esthétique et l'opération a-t-elle mal tourné ?

Zac Efron transformé, un chirurgie plasticien donne son avis

Certaines personnes sont persuadées qu'il a souhaité retoucher son visage. Sauf que si l'on en croit les révélations du chirurgien plasticien Anthony Youn, sur TikTok, la théorie de la chirurgie esthétique est peu plausible : "Tout le monde parle de Zac Efron et à quel point son apparence est étrange. A-t-il succombé à la chirurgie pour refaçonner sa mâchoire avec du botox ou des injections ? Je ne pense pas. En réalité, je pense qu'il a subi une intervention chirurgicale au niveau des dents et non esthétique. C'est pour cette raison qu'il est gonflé à cette endroit. Si vous vous êtes déjà fait enlever vos dents de sagesse, ressembliez-vous à ça ?"