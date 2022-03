Yseult s'emporte contre Nicoletta à l'Eurovision France 2022, mais tout s'est arrangé en coulisses

La chanteuse, qui s'était accrochée avec Roméo Elvis, s'est levée et a lancé : "It's a no ! I'm not agree (sic) ! At all ! La voix... On est d'accord ou pas ? Le charisme ! Le charisme est là ou pas ? La danse ! La danse ! Et la mélodie ! Tata, je ne suis pas d'accord avec toi ! Je t'aime, mais là, non !". Visiblement surprise par cette attaque, Nicoletta a répondu : "Ah bah d'accord, tu fais ce que tu veux. (...) La joie de chanter, c'est merveilleux. Mais il y a un passage où ça manquait un peu de mélodie. Mais c'est pas grand chose." Yseult s'est ensuite mise à chanter le refrain de la chanson de Cyprien, accompagnée par une partie du public. "Ça va finir en baston générale", a commenté Laurence Boccolini, qui avait apparemment hâte de changer du sujet. La scène a beaucoup choqué les téléspectateurs et ils ont été nombreux à réagir sur Twitter.