You saison 3 : les acteurs n'ont pas kiffé les scènes de sexe

La saison 3 de You s'est fait attendre et il y a une raison : la pandémie de Covid-19. Le tournage a dû être repoussé et n'a débuté qu'en novembre 2020. Un contexte sanitaire qui a forcé l'équipe à modifier un peu le scénario mais qui a aussi eu une autre conséquence, comme l'ont expliqué les acteurs.

La pandémie a compliqué les scènes de sexe de You

Interrogés par Entertainment Weekly, Penn Badgley et Victoria Pedretti sont revenus sur le tournage de la saison 3 de You et sur les coulisses des scènes intimes. Les acteurs l'avouent, ils n'ont pas forcément kiffer les scènes de sexe, bien qu'ils aient déjà tourné des scènes similaires lors de la saison 2. "J'ai l'impression que c'était une chance que ça débute avec une relation compliquée où ils font face aux difficultés d'être de nouveaux parents car c'était étrange d'être physiquement intimes au tout début, même si on est censé jouer un couple marié" a expliqué Victoria Pedretti qui a aussi réagi à la fin de son personnage. L'actrice poursuit : "C'est bizarre car nous avons déjà joué un couple avant mais ça n'est pas revenu tout de suite après avoir vécu une pandémie". Une sensation validée par Penn Badgley. "C'est vrai que l'on a ressenti tout ça" confirme l'acteur, toujours pour EW.

Des scènes ont dû être réécrite à cause de la pandémie

En plus d'une intrigue supprimée suite à la mort de Mark Blum à qui You rend hommage à la fin de l'épisode 1, les scénaristes ont aussi dû modifier d'autres scènes à cause de la pandémie de Covid-19. "Il y a eu des réécritures significatives tout au long de la saison pour essayer d'éviter des scènes dans lesquelles on aurait eu besoin de beaucoup de gens" confie Penn Badgley qui sera bien de retour pour une saison 4 dont vous pouvez découvrir les premières infos ainsi que nos premières théories.