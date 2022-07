Will Smith : "J'essaie de ne pas me considérer comme une grosse m*rde", il sort du silence, 4 mois après la gifle des Oscars

Le 27 mars dernier, Will Smith remportait le premier Oscar de sa carrière pour le film La méthode Williams. Sauf que peu de temps avant de recevoir sa statuette, l'acteur a pété un plomb suite à un blague de Chris Rock sur sa femme Jada Pinkett-Smith. Vénère, il est monté sur scène et a giflé l'humoriste et acteur devant un parterre de stars sous le choc. Depuis, l'acteur est resté très (très) discret. S'il s'était excusé sur les réseaux, il ne s'est plus exprimé par la suite et a été banni des Oscars pendant 10 ans.

"Mon comportement était inacceptable"

Depuis, Will Smith a réfléchi à son acte et est prêt à s'exprimer. Il a posté ce vendredi 29 juillet 2022 une vidéo de près de 6 minutes où il fait son mea culpa suite à l'incident et présente ses excuses à Chris Rock. "J'ai contacté Chris et il m'a dit qu'il n'est pas prêt à parler et que, quand ça sera le cas, il me contactera. Chris, je veux te dire que je m'excuse. Mon comportement était inacceptable et je suis là quand tu seras prêt à parler" a-t-il déclaré, s'excusant aussi auprès des proches de Chris Rock tels que sa mère ou son frère.

Revenant sur sa gifle, Will Smith a confié qu'il ne se souvenait plus trop de ce moment mais assure que sa femme Jada Pinkett-Smith ne l'a pas poussé à réagir. "J'ai fait ce choix seul (...) Jada n'a rien à voir avec ça. Je suis désolé ma chérie, je veux dire pardon à mes enfants et à ma famille pour toute cette attention que j'ai attiré sur nous." ajoute l'acteur. Toujours en mode dépress', Will Smith assure aussi qu'il réalise bien que son attitude n'était pas la bonne. "Il n'y a pas une partie de moi qui pense que c'était la bonne façon d'agir sur le moment. Il n'y a pas une partie de moi qui pense que c'était la façon optimale de réagir à un sentiment d'irrespect ou d'insulte".

En PLS total

Pour finir sa vidéo, Will Smith s'est aussi excusé auprès de ses fans (et on dirait presque qu'il a tué le chien de tout le monde tellement il est au bout de sa life). "Je déteste décevoir les gens, cela me fait du mal émotionnellement et psychologiquement de savoir que je n'ai pas été à la hauteur de l'image que les gens ont de moi." déclare l'acteur qui avoue qu'il travaille sur lui-même pour ne pas avoir honte de lui, tout en ayant évidemment des remords. "Je suis humain, j'ai fait une erreur et j'essaie de ne pas me considérer comme une grosse m*rde. (...) Je vous promets que je veux m'engager à apporter de la lumière, de la joie et de l'amour dans le monde." conclut-il. Allez Will, tout va bien se passer !