Wejdene toujours plus haut : son tube Anissa parodié par Lolywood

En seulement quelques mois, Wejdene a réussi à s'imposer comme un véritable phénomène, après avoir fait sensation avec son tube Anissa, dévoilé pendant le confinement. Depuis, la chanteuse a signé chez Guette Music, le label de Feuneu, a enchaîné les titres avec Ciao, 16 ou encore Coco et a sorti vendredi 25 septembre 2020 son premier album intitulé "16". Le succès de la chanteuse est tel qu'elle a même eu le droit à une parodie signée Lolywood !

"Anissa" de Wejdene a sa parodie !

Dans celle-ci, intitulée Wejmeme, Manu, Ugo et Choopa reviennent notamment sur la désormais célèbre faute "tu hors de ma vue", que Wejdene assume totalement. Dans une interview accordée à Purebreak, elle confiait "Je ne savais pas que ce n'était pas français. Pour moi, c'était français. On essaie de me corriger en me disant 'ouais, il manque un verbe'. Déjà, c'est faux, il ne manque pas de verbe. Si on en rajoute un, ce n'est toujours pas français. 'Tu hors de ma vue', je trouve ça stylé'."

Lolywood se met dans la peau de la chanteuse

Les humoristes s'amusent également du fait que la chanteuse a seulement 16 ans, un âge qu'elle a gardé mystérieux pendant plusieurs mois, avant d'annoncer son nouvel album baptisé "16". Une parodie dans laquelle on retrouve Lola Dubini, mais aussi Keen'V, plein d'autodérision quant au fait que "personne ne vient à (s)es concerts"... Quand on voit que Lolywood a parodié dans le passé de grands artistes comme PNL, Vegedream ou encore Maître Gims, on se dit que Wejdene a réussi à percer !