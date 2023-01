Voici comment Netflix va traquer les partages de compte pour faire payer les abonnés

La réforme mise en place par Netflix et qui inquiète tous les abonnés devrait prochainement débarquer. En effet, la plateforme de streaming va bientôt faire payer les utilisateurs qui partagent leur compte. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche au mois de juillet 2022, Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix avait indiqué que, à cause des échanges de mots de passe, "environ 100 millions de personnes regardent sans payer".

"Nous testons un nouveau système de facturation pour les profils supplémentaires ne vivant pas sous le même toit. Les clients qui partagent leurs mots de passe avec d'autres devront payer un peu plus cher pour continuer à le faire. Ce sera progressif", avait-il ajouté.

Une augmentation de 3 ou 4 euros... par mois ?

Ce nouveau système devrait voir le jour en 2023, mais pour le moment, nous ne savons pas grand chose à son sujet, notamment au niveau du prix et de la manière dont le géant va s'y prendre pour repérer les utilisateurs concernés. L'UFC-Que Choisir s'est donc laissé aller à quelques suppositions pour informer les inquiets.

L'organisme s'est appuyé sur les données d'Amérique du Sud, où la réforme a déjà été lancée dans quelques pays et indique que cela a entraîné une augmentation de 20 à 30 % en moyenne. En France, cela pourrait donc correspondre à 3 ou 4 euros de plus par mois.

Une augmentation qui pourrait avoir des conséquences. "Nous nous attendons à ce que, comme en Amérique latine, la première réaction des utilisateurs concernés soit de déserter la plateforme, ce qui aura un impact sur la croissance des abonnés à court terme. Mais ensuite, les ménages activeront leurs propres comptes et des comptes de membres supplémentaires", a expliqué la plateforme.

Une activation automatique ?

Concernant la manière dont elle vérifiera le respect ou non de son nouveau règlement par ses utilisateurs, Netflix ne s'est pas encore exprimée sur le sujet. "Netflix n'a pas encore officiellement révélé les contours du système pour la France, mais on sait déjà qu'il sera en mesure de détecter automatiquement les profils concernés en géolocalisant chaque connexion via son adresse IP (que les utilisateurs acceptent de partager dans les conditions générales du service). Théoriquement, l'activation pourrait donc être automatique", indique l'UFC-Que Choisir.

En clair, il sera très difficile d'y échapper !