Virginie (Les Apprentis aventuriers 5) avoue un vol pendant l'aventure, excédée par le manque d'hygiène

Virginie et Nicolo sont actuellement au casting des Apprentis aventuriers 5. Une aventure qui a été assez éprouvante pour le couple. Le plus dur : la faim et le manque d'hygiène. Ce mardi 28 juin 2022, l'ex de Vincent Shogun a fait une drôle de révélation. Elle a avoué qu'elle a réussi à se laver les cheveux après avoir volé du Paic citron lors d'une visite chez le médecin.

"Dans les toilettes du médecin, il y avait du Paic citron. J'ai pris ma gourde en ferraille et je l'ai remplie. J'ai volé du Paic citron que j'ai dilué avec de l'eau dans ma gourde. Je me suis lavée les cheveux avec en cachette. C'était vraiment horrible ! La douche est à la vue de tout le monde. A un moment, je me lavais les cheveux et ça moussait donc j'étais obligée de me plier et de me baisser pour que personne ne voit que ça mousse" explique celle qui se serait mise en couple avec Simon Castaldi dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza.

"Je me suis lavée les cheveux au Paic citron"

"Donc voilà je me suis lavée les cheveux au Paic citron. A ne pas reproduire, mais bon, moi j'étais dans un contexte où j'étais vraiment désespérée. Cette aventure, elle rend cleptomane ! Dès que tu trouves un truc, dès que tu vois un truc, tu le prends sans réfléchir", ajoute-t-elle.

Pour ne pas se faire cramer par les autres à cause de ses beaux cheveux, celle qui a aussi été accusée d'avoir volé de la nourriture leur a fait croire que c'était grâce à l'épreuve dans la boue et qu'elle les avait bien rincés à l'eau de mer... Bien naïfs ces aventuriers !