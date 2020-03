Virginie Despentes : 4 phrases percutantes de sa tribune choc après les César 2020

"On a appris comment ça se porte, la robe de soirée. A la guerrière"

Dans son texte, Virginie Despentes encense Adèle Haenel et sa décision de quitter la salle lors de la victoire de Polanski. Elle compare même l'actrice à une "guerrière." "Ce soir du 28 février on n'a pas appris grand-chose qu'on ignorait sur la belle industrie du cinéma français par contre on a appris comment ça se porte, la robe de soirée. A la guerrière. Comme on marche sur des talons hauts : comme si on allait démolir le bâtiment entier, comment on avance le dos droit et la nuque raidie de colère et les épaules ouvertes." écrit l'auteure qui poursuit : "Ton corps, tes yeux, ton dos, ta voix, tes gestes tout disait : oui on est les connasses, on est les humiliées, oui on n'a qu'à fermer nos gueules et manger vos coups, vous êtes les boss, vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec mais on ne restera pas assis sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect. On se casse. Faites vos conneries entre vous."

"On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève. On se casse. On gueule. On vous emmerde."

C'est avec cette phrase que Virginie Despentes conclut sa tribune et c'est certainement la fin parfaite. Une fin qui souligne le ras le bol de toute une industrie mais pas seulement. "C'est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin ; on se lève on se casse et on gueule et on vous insulte et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend pleine face votre pouvoir de merde, on vous méprise on vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable." déclare Virginie Despentes qui nous invite à la suivre dans son combat.