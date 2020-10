Virgil (Les Anges 12) n'assume pas son rapprochement avec Chani, elle l'affiche (EXCLU VIDEO)

Depuis que Chani a trompé Virgil avec Illan dans Les Anges 12, la cohabitation entre les deux ex n'est pas simple, d'autant plus que Virgil se rapproche de plus en plus de Cloé Cooper, aujourd'hui en couple avec Sébastien Pinelli. Pourtant, ils semblent encore avoir des sentiments l'un pour l'autre, mais ils préfèrent s'embrouiller régulièrement que de se réconcilier une bonne fois pour toutes.

Chani VS Virgil

Un nouveau clash va d'ailleurs éclater entre Chani et Virgil dans l'épisode des Anges 12, de ce lundi 19 octobre 2020 sur NRJ 12, comme on peut le voir dans un extrait exclu à découvrir dans notre diaporama. Pourquoi se disputent-ils encore ? Tout simplement parce que Virgil n'assume pas d'avoir rejoint Chani dans son lit pour lui "gratter" un câlin.

Vexée et choquée, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 3 s'en prend violemment à son ex et l'affiche devant Sarah Lopez, Jonathan Matijas ou encore Eddy : "T'avais pas de colère cette nuit quand t'avais froid et que t'es venu dans mes bras. Arrête de mentir et de faire comme si c'était moi le problème. Le problème c'est toi !" Virgil profiterait donc du off pour essayer de recoller les morceaux avec Chani... comment va se passer la suite ? Elle sera explosive !