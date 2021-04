VIP House Tour : l'émission où les stars de télé-réalité vous font visiter leur maison !

Après Dîner avec mon ex et Tattoo Confessions, W9 Extended lance VIP House Tour, sa toute nouvelle émission avec toujours des stars de télé-réalité, dispo uniquement sur 6Play. Le concept ? Des candidats emblématiques nous ouvrent pour la première fois les portes de chez eux à Paris ou dans le Sud de la France. De la cuisine, au salon en passant par la salle de bain et les chambres, ils nous font tout visiter et même si on est loin de l'ambiance Dubaï, certains n'hésitent pas à vivre dans le luxe et le confort +++.

Bienvenue dans VIP House Tour !

Pour cette première salve d'épisodes, ce sont Eloïse et Nacca, qui ont quitté Les Marseillais pour Les Vacances des Anges 4, Anthony Alcaraz (10 couples parfaits 4, Objectif Reste du monde), Nathanya (La Villa des Coeurs Brisés 5), Bastos et Beverly et Noah, en couple depuis Les Princes et les princesses de l'amour 4, qui nous emmènent dans leur maison ou leur appartement. L'occasion de découvrir leur mode de vie très différents comme leur décoration et leur intérieur.

Par exemple, si Bastos est plutôt du genre à vivre dans son van et son petit appartement parisien, qu'il a rénové entièrement tout seul, Eloïse et Nacca ou encore Beverly et Noah, eux, voient plus les choses en grand avec leurs belles demeures avec jacuzzi, jardins, piscine, dressings de rêve... De son côté, Anthony Alcaraz nous dévoile sa maison familiale à Golfe-Juan, dans le Sud, dans VIP House Tour. Une maison familiale pleine de souvenirs et de nostalgie !