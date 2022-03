Vikings Valhalla saison 2 : mort de [SPOILERS], mais le personnage de retour dans la suite ?

Jarl est "un rôle incroyable à jouer"

Pour l'actrice, Jarl était "un rôle incroyable à jouer", "si bien écrit parce qu'elle se lance en sachant certaines choses qu'elle ne révèle pas" et que "c'est une païenne et elle est très forte dans ses croyances. Je pense qu'incarner cela et faire partie de cette aventure était incroyable parce qu'elle sait ce qui va se passer".

Elle a aussi tenu à préciser : "Je tiens à clarifier ce point, car j'ai entendu des gens croire que c'est un personnage masculin, mais ce n'est pas le cas ! Ce n'est pas du tout un personnage masculin, elle est purement fictive. Cela dit, elle est bien sûr inspirée par de grands guerriers, de grands souverains - féminins et masculins - de l'histoire".