Valeria saison 3 : voici ce qu'il pourrait se passer dans la potentielle suite

Les aventures de Valeria, Lola, Carmen et Nerea plaisent toujours autant, même si certaines personnes trouvent que les scènes de sexe sont trop nombreuses dans la saison 2 de Valeria. Les personnages ont en effet une vie sexuelle assez épanouie : "Pour moi, c'est aussi ce qui peut attirer le spectateur. Nous sommes fatigués que tout soit parfait. Dans une série qui raconte des problèmes réels, le sexe en fait partie", a expliqué Diana Gomez, vue aussi dans La Casa de Papel, à El Periodico.

Une saison 3 de Valeria ?

Les 4 copines ont aussi pas mal de problèmes personnels qui s'arrangent pour certaines à la fin de la saison 2, comme pour Carmen qui va se marier avec Borja. Valeria, elle, divorce officiellement d'Adrian et décide de se lancer dans une relation sérieuse avec Victor. Malheureusement, le personnage de Maxi Iglesias n'a pas vraiment les mêmes projets qu'elle pour leur histoire. La rencontre de Valeria avec Bruno, le dernier auteur de la maison d'éditions, pourrait bien tout faire basculer.

Cette nouvelle relation devrait être explorée dans la saison 3 de Valeria si Netflix décide de renouveler la série espagnole. En tout cas, le tome 3 de la saga d'Elisabeth Benavent, intitulé Les hauts et les bas de Valeria, nous donne quelques indices sur ce qu'il pourrait se passer.

Que se passe-t-il dans le livre ?

Le résumé nous apprend que Victor et Valeria ont toujours des ébats torrides, Nerea envoie tout valser pour ne plus être vue comme la sainte-nitouche tant moquée, Carmen est en plein préparatifs de son mariage et que Lola tombe amoureuse de Rai, un mec âgé de 10 ans de moins qu'elle. Une relation très critiquée par ses copines. La bande de filles s'offre aussi un séjour de folie à Amsterdam. En bref, il y a largement de quoi faire pour offrir une nouvelle salve d'épisodes à Valeria.