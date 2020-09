Uniqlo AIRism : le masque en tissu arrive bientôt en France

Uniqlo lance son masque AIRism en France

La marque japonaise est connue pour ses produits de qualité à petits prix et ses collaborations stylées, comme sa collab avec Fortnite ou encore une collection capsule avec Star Wars, toutes deux sorties en décembre 2019. Mais Uniqlo est aussi connu pour ses tissus technologiques, dont l'AIRism. Il a notamment été utilisé pour des vêtements, des sous-vêtements et des draps. Et en cette période de pandémie, il a aussi servi à créer des masques qui cartonnent aussi bien au Japon qu'aux États-Unis, où ils sont même sold out depuis l'arrivée du coronavirus.

Et bonne nouvelle, ce masque Uniqlo AIRism sera enfin disponible en France. Il sera vendu sur l'e-shop français et dans les boutiques françaises à partir du 5 octobre 2020. A quel prix ? A seulement 12,90€ le pack de 3 masques.

Une technologie anti-microbes, anti-humidité, auto-désodorisante...

Mais pourquoi ce masque Uniqlo est si spécial ? Son tissu AIRism est une technologie qui détient de nombreuses qualités contre la Covid-19. Composé de 3 couches, le masque a un filtre au milieu qui bloque 99% des bactéries, stoppe les gouttelettes et protège aussi la peau des bactéries et du pollen. Et en plus d'être anti-bactéries et anti-microbes, le tissu respire, est auto-désodorisant, absorbe la transpiration et l'évacue, sèche plus vite et rejette la chaleur. Le plus ? Il est lavable en machine.

Cependant, la marque nippone a précisé : "Uniqlo ne peut garantir que le masque AIRism protège du risque de contamination ou offre une protection respiratoire. Le masque peut être porté toute l'année, il n'a pas d'effet refroidissant. Évitez de porter le masque pendant un exercice physique intense ou en cas de forte chaleur".