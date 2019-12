Star Wars s'invite chez Uniqlo : la collection capsule vraiment pas chère

Star Wars 9 : l'Ascension de Skywalker : Uniqlo lance une collection capsule Star Wars stylée et pas chère

A l'occasion de la sortie au cinéma de Star Wars 9 : l'Ascension de Skywalker ce mercredi 18 décembre 2019, une nouvelle collaboration a été dévoilée. Il s'agit de la collection capsule Star Wars pour Uniqlo. Une ligne de tee-shirts et de hoodies vraiment canon, designée par trois grands artistes, et en plus pas chère du tout.

