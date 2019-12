Fortnite x Uniqlo : la collab de sweats et de tee-shirts qui va ravir les gamers

Fortnite x Uniqlo réunit 5 sweats (tous à 29,90€ pièce) et 8 tee-shirts (tous à 14,90€ pièce). Des vêtements au design simple et streetwear, à porter au quotidien. Quant aux couleurs, elles sont à la fois basiques pour aller avec toutes vos tenues (comme le noir, le gris et le blanc) et audacieuses (rose et bleu flashy).

Des vêtements avec vos personnages préférés

Les fans de Fortnite Battle Royale vont ainsi pouvoir porter des vêtements à l'effigie de vos personnages préférés. Les gamers retrouveront ainsi les parachutes et les différents skins présents dans le jeu qui serait aussi addictif que la coke. Il y a notamment Raven, avec sa capuche et son look mystérieux violet foncé, la pinata rose en forme de lama, Léviathan, le poisson piranha en astronaute et Tomato Head (tête de tomate) qui porte une moustache et a une part de pizza dessinée sur son top.

La collaboration Fortnite x Uniqlo est disponible sur l'e-shop.