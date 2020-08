Une famille en or bientôt de retour sur TF1 avec Camille Combal

Une famille en or de retour, Camille Combal à la présentation

Après son départ de TPMP, Camille Combal est parti sur TF1 et cette collaboration lui réussit plutôt bien. Pour preuve, il a présenté Danse avec les stars 10, la nouvelle version de Qui veut gagner des millions ?, Mask Singer, dont la saison 2 est en tournage, et a même eu la chance d'avoir sa propre émission, Plan C, dans laquelle il est aux commandes de la version française du Carpool Karaoke de James Corden.

La liste n'est d'ailleurs pas terminée puisque la chaîne l'a choisi pour animer Une famille en or ! Eh oui, le show culte reviendra avant la fin de l'année sur TF1 comme l'a annoncé en exclu Télé Loisirs : "Cette nouvelle version du jeu produit par Fremantle devrait faire l'objet d'un test d'ici à la fin de l'année, via une première salve de numéros", a expliqué le site. Aucune info supplémentaire n'a été dévoilée pour le moment.

Une famille en or est présente à la télé depuis les années 90 et Patrick Roy, Bernard Montiel et Laurent Cabrol se sont succédé à l'animation entre 1990 et 1997. C'est Christophe Dechavanne qui avait ensuite présenté l'émission sur TF1 de 2007 à 2014. Elle a ensuite eu le droit à une nouvelle version avec Cyril Hanouna en 2017 sur C8. Trois ans plus tard, elle s'apprête à retrouver sa chaîne d'origine !