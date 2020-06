Un serveur refuse de servir une cliente sans masque, il reçoit près de 90 000 dollars de pourboire

Tel est pris qui croyait prendre... A San Diego, aux Etats-Unis, une cliente d'un Starbucks s'est plainte après qu'un serveur, Lenin Gutierrez, a refusé de la servir. La raison : elle ne portait pas de masque, et ne respectait pas les règles sanitaires mises en place en cette période de coronavirus (covid-19) où les masques sont recommandés voire obligatoires dans certains établissements. En colère, la jeune femme prénommée Amber Lynn Gilles a alors décidé de prendre le serveur en photo à son insu et de l'afficher sur les réseaux sociaux, après l'avoir menacé de prévenir ses supérieurs. "Je vous présente Lenen, de Strabucks, qui a refusé de me servir parce que je ne porte pas de masque. La prochaine fois, j'attendrais les flics et j'apporterai ma dispense", écrit-elle sur Facebook. Elle ajoute même "Les masques sont stupides, tout comme les gens qui les portent".

Elle dénonce le serveur qui refuse de la servir, ça se retourne contre elle

Sauf que la réaction des internautes n'a pas été celle qu'elle attendait. Ceux-ci s'en sont en effet pris à elle et ont affiché leur soutien au serveur. L'histoire va encore plus loin puisqu'une cagnotte a été lancée pour le soutenir après qu'un internaute a voulu lui laisser un pourboire pour l'aider à faire face à "cette Karen", nom donné aux femmes blanches qui se permettent des remarques inappropriées. Le but : "Récolter des fonds pour Lenin et son honorable effort de tenir tête à une Karen en liberté", peut-on lire. Lancée par un certain Matt Cowan, la cagnotte a déjà rassemblé près de 90 000 dollars.

Près de 90 000 dollars récoltés

Une somme à laquelle Lenin ne s'attendait pas et qui va lui permettre de réaliser ses rêves. Dans une vidéo partagée sur Facebook, il a remercié les internautes et expliqué qu'il allait utiliser l'argent récolté pour enseigner la danse, sa passion. Quant à la cliente, elle a supprimé son post Facebook et a confié à NBC avoir reçu des menaces de mort : "Je ne l'ai jamais menacé et j'ai reçu des menaces de mort. Des milliers. C'est vraiment très énervant et très effrayant". La chaîne Starbucks a réagi : "Nous demandons respectueusement aux clients de suivre les protocoles de sécurité et la distanciation sociale recommandés par les responsables de la santé publique, y compris le port d'un masque facial lors de la visite de nos magasins".