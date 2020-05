Réouverture des restaurants : masques, distanciation... Comment ça va s'organiser ?

Depuis le 11 mai 2020, début du déconfinement, la France se réveille progressivement. Après les écoles primaires, les collèges, les magasins de vêtements, les coiffeurs, les fleuristes, les esthéticiennes ou encore les plages qui ont pu réouvrir, les prochains sur la liste sont les restaurants. Ceux situés dans les départements en zone verte pourront reprendre du service le 2 juin prochain, seulement si les conditions sanitaires le permettent.

Une réouverture des restaurants le 2 juin ?

Ils devront alors respecter des règles sanitaires strictes. Mais lesquelles ? Alors que l'exécutif préconisait une distanciation sociale de 2 mètres (soit 4 mètres carré) entre chaque personne, celle-ci aurait, selon nos confrères de RTL, été finalement négociée à 1 mètre, afin de pouvoir accueillir plus de personnes et d'être plus rentable. Au lieu d'accueillir un quart de la clientèle habituelle, ils pourront recevoir la moitié. Certains maires, comme celui de Bordeaux, ont autorisé certains cafés et restaurants à à étendre leurs terrasses sur les rues et places.

Comment ça va s'organiser ?

Autre mesure sanitaire : le port du masque. Celui-ci pourrait être obligatoire pour les serveurs mais aussi pour les clients, lorsqu'ils s'installent ou se déplacent dans le restaurant. En ce qui concerne les bars et cafés, la situation est plus complexes et la distanciation sociale au comptoir n'a pas encore été décidée. Dans tous les cas, il faudra attendre jeudi prochain, suite au Conseil de Sécurité et de Défense, pour savoir si la réouverture est confirmée.