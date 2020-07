Twitter : piratages, salariés qui espionnaient des stars... Le FBI enquête

Piratages sur Twitter : ce qui se serait passé

Vous avez certainement vu que le 15 juillet 2020, Twitter a été victime d'un des plus gros piratages de son histoire. Des comptes de stars et de personnes riches comme Elon Musk et Bill Gates ont été piratés. Les hackers on pu avoir accès à 45 comptes Twitter, dont plusieurs de célébrités, pour poster des tweets demandant des Bitcoins à leurs abonnés (100 000 dollars soit environ 85 000 euros auraient ainsi été envoyés). Ils ont aussi volé des informations comme les messages privés.

Mais comment les pirates informatiques ont-ils réussi leur coup ? D'après le média Bloomberg, ils auraient été aidés par des employés de Twitter corrompus. Ces salariés auraient donné aux hackers des "outils uniquement accessibles aux équipes de soutien interne".

Twitter, qui a lancé les messages vocaux, mène son enquête pour savoir réellement qui sont les responsables (et les virer sans doute). Et le FBI a lui aussi ouvert une enquête.

Le réseau social au courant ? Les révélations

Le truc, c'est que les problèmes de sécurité sur l'application ne datent pas d'hier. Le journal US a en effet révélé que depuis 2015, au moins quatre anciens employés de l'entreprise ont alerté le conseil d'administration sur les dangers que cet outil soit utilisé par 1 500 salariés sans plus de contrôle. La direction de Twitter aurait donc su qu'il pouvait y avoir des failles dans la sécurité.

Cet outil permet une intrusion par le système d'assistance. Grâce à lui, des employés et des sous-traitants auraient espionné des comptes de personnalités comme celui de Beyoncé, entre 2017 et 2018. Ils auraient ainsi eu accès aux infos personnelles des acteurs, chanteurs et autres artistes visés.

Ces salariés de Twitter pouvaient alors réinitialiser les comptes, accéder aux adresses IP, aux numéros de téléphone, aux adresses mail et à la localisation des internautes qu'ils espionnaient/pirataient.