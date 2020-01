Twitter : bientôt un bouton éditer ? "Nous ne ferons probablement jamais ça"

A quand la possibilité de modifier un tweet ? Alors que de très nombreux Twittos réclament cette option depuis des années, ils avaient l'espoir de voir les choses bouger grâce à Kim Kardashian. En juillet 2015, la star de télé-réalité américaine faisait pression auprès de Jack Dorsey, DG de Twitter en lui envoyant un mail... Ce à quoi il répondait "Bonne idée ! Nous cherchons toujours des moyens de rendre les choses plus rapides et plus simples". Trois ans plus tard, la soeur de Kylie Jenner profitait de la présence de Jack Dorsey à l'anniversaire de Kanye West pour lui faire à nouveau la demande.

A quand un bouton "éditer" sur Twitter ?

Malheureusement, le co-fondateur de Twitter a brisé tout espoir dans une nouvelle vidéo Q & A. Dans celle-ci, il explique pourquoi il n'y a jamais eu un bouton "éditer" : "La raison pour laquelle il n'y a pas de bouton d'édition, pour lequel il n'y a jamais eu de bouton d'édition, c'est qu'on commence par un service de SMS. Comme vous le savez tous, lorsque vous envoyez un message, vous ne pouvez plus l'annuler." Jack Dorsey voulait alors "préserver ce sentiment" présent aux débuts de Twitter.

"Nous ne le ferons probablement jamais"

De plus, plusieurs problèmes s'imposent, notamment lorsque vous voulez modifier un tweet qui a déjà été retweeté. Il aura alors 2 contenus différents. S'ils ont envisagé une fenêtre d'une minute ou trente secondes pour corriger quelque chose (erreur d'orthographe, lien, tag, etc.) cela posait un problème : la publication du tweet aurait été retardée, ce qui ne colle pas au principe majeur du réseau social qui se veut être réactif et propice aux breaking news. Bref, ce n'est pas prévu, comme il le dit clairement en conclusion : "nous ne le ferons probablement jamais."