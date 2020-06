Trevi Moran : la star de Youtube fait son coming out en tant que femme transgenre

Alors que certains utilisent les réseaux sociaux pour faire leur coming out, à l'instar de Lili Reinhart, qui a annoncé être bisexuelle en story Instagram, d'autres préfèrent Youtube. En janvier dernier, la youtubeuse Nikkie de Jager, alias Nikkie Tutorials, faisait son coming out transgenre dans une vidéo émouvante. C'est désormais au tour de Trevi Moran de faire son coming out en tant que femme transgenre.

"Mon nom est Trevi Moran. Je suis une femme trans."

Dans une vidéo partagée ce samedi 6 juin 2020, la youtubeuse qui a participé à X Factor en 2012, alors qu'elle n'avait que 13 ans, annonce : "Mon nom est Trevi Moran. Je suis une femme trans. C'est un bon début. Je ne peux pas croire que j'ai dit ça tout haut ! J'ai dû vivre avec ces sentiments toute ma vie et je sais que je suis une femme au fond". Le parcours pour découvrir qui elle était réellement a été long, comme elle le raconte : "J'ai eu un problème dans mon processus, en 2017, quand j'ai cru que je n'étais pas transgenre parce que je croyais que les gens me poussaient à l'être. Non, j'avais juste beaucoup de démons auparavant. Beaucoup de troubles du comportement alimentaire, des problèmes de confiance en moi. Ce n'était pas le moment pour moi de faire mon coming out trans. Mais je suis là maintenant, et je suis transgenre".

Une série-documentaire sera consacrée à sa transition

Elle ajoute : "Ça fait deux mois que je prends des hormones. Mon cerveau est en panique. Mes fesses deviennent gigantesques. Mes seins poussent et ça fait mal. Je traverse beaucoup actuellement, tout simplement parce que je veux être moi." Une transition sur laquelle la BFF de Tana Mongeau va se confier dans une série-documentaire intitulée Trevi : The Transition.