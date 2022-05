TPMP - Cyril Hanouna s'est trouvé un nouvel ennemi et le fracasse : "je lui ai confirmé qu'il était bien une m*rde"

Cyril Hanouna s'est encore fait un ennemi ! On savait déjà l'animateur de TPMP fâché avec Arthur et Yann Barthes. Cette fois, c'est Thierry Ardisson qu'il a atomisé sur le plateau de C8. Les deux hommes n'étaient déjà pas les meilleurs amis du monde depuis le départ de C8 de l'ancien présentateur de Salut les terriens. Les déclarations de celui qui a révélé les salaires des candidats de télé-réalité ne risquent pas d'arranger les choses...

Alors qu'il allait aborder avec ses chroniqueurs l'échec d'Hôtel du temps, la dernière émission d'Ardisson qui fait parler les morts, Baba ne l'a pas loupé : "Thierry Ardisson nous a beaucoup taclé ces derniers temps (...) Il a dit 'si je fais moins de 7% de parts de marché, je suis une m*rde'. Je lui ai envoyé un message ce matin, je lui ai dit "je te confirme, t'es bien une m*rde'". "Il n'arrête pas de nous défoncer partout" se justifie-t-il après les regards choqués de certains chroniqueurs.

"Il me fait chi*r celui-là ! Quel tocard !"

"Moi, ce que je n'aime pas, c'est que quand il me voit dans la rue, à chaque fois, il m'encense. Et dès qu'il est sur les plateaux, il se sent pousser des ailes. Il me fait chi*r celui-là ! Quel tocard ! Je vais m'en occuper tout à l'heure. J'en ai marre des mecs comme ça qui attaquent dans le dos", continue le fantasme de Matthieu Delormeau, très en colère, avant d'en rajouter une couche : "C'est insupportable, dès qu'il fait une émission, il se sent obligé de parler de moi. C'est incroyable !"

L'animateur a ensuite détruit le concept de l'émission de son rival : "Son concept où il fait parler des gens morts... Comment tu peux te dire que ça va marcher en prime time ? Le mec est à côté de la plaque". "Il a dit que j'étais vulgaire. Il a aussi fracassé aussi Yann Barthès... Il dit qu'il est timoré. Mais pourquoi il raconte n'importe quoi ? Je crois que Thierry Ardisson est surtout jaloux" conclut-il.