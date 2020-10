Cyril Hanouna VS Arthur : l'animateur de TPMP s'explique sur leur clash

Cyril Hanouna a cependant rapidement expliqué pourquoi il ne se voyait pas reparler à Arthur : "C'est une accumulation de plusieurs choses". C'est vrai qu'il y a eu de nombreux clashs sur les réseaux entre eux. Et en plus, "voilà, moi j'aime les gens francs..." a-t-il ajouté, en remettant une petite couche sur son rival. Mais Benjamin Castaldi et Laurent Ruquier pensent que "ça s'arrangera un jour".

Une dispute qui a recommencé cet été 2020

Benjamin Castaldi et Laurent Ruquier ont vu juste car à un moment donné, ça s'était bel et bien arrangé entre Cyril Hanouna et Arthur. En avril 2019, ils semblaient réconciliés puisque "Baba" avait dressé sa liste d'ennemis avec Karine Ferri ou encore Alain Chabat, mais avait rangé Arthur dans la catégorie "ami", expliquant qu'ils s'étaient parlés. Sauf qu'en août 2020, les présentateurs s'étaient critiqués sur les audiences et même attaqués sur le physique sur les réseaux. Un gros clash sur Twitter après lequel Arthur s'était finalement excusé d'avoir réagi de la sorte. Mais depuis, les deux hommes ne se parleraient toujours pas.