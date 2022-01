TPMP : ces deux anciens chroniqueurs qui ne se parlent plus, "elle ne me répond jamais"

TPMP : deux anciens chroniqueurs de Cyril Hanouna en froid

Les chroniqueurs de TPMP sur C8 ont souvent changé, à part plusieurs "anciens", toujours en poste. Alors que Cyril Hanouna avait révélé les plus gros salaires des chroniqueurs de TPMP, un ancien chroniqueur a révélé ne plus parler à une ancienne chroniqueuse. En effet, Christophe Carrière a expliqué à Jordan De Luxe, dans Chez Jordan sur Télé Loisirs, qu'il n'aurait plus aucun contact avec Enora Malagré.

Pourquoi ? Sont-ils fâchés ? En guerre ? Non, c'est parce qu'elle ne lui répondrait plus, ni sur les réseaux, ni par téléphone. "Si vous avez de ses nouvelles, donnez m'en. Je la suis sur Instagram, je lui envoie des messages, je lui laisse des SMS, elle ne me répond jamais, donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de lui envoyer des messages" a ainsi expliqué Christophe Carrière, surpris.

Enora Malagré avait de son côté clashé les chroniqueurs de TPMP en assurant n'avoir que des nouvelles de Mokhtar. Mais visiblement, elle ne donnerait pas non plus de nouvelles. "Je ne sais pas, je ne comprends pas, je lui souhaite son anniversaire, je lui envoie des petits sms" a ajouté Christophe Carrière. Mais il ne lui en veut pas pour autant : "C'est pas qu'elle me fasse la tête, elle a mille choses dans sa tête. Je suis de très bonne constitution, moi je vois toujours le bon côté des choses, je me dis qu'elle est débordée, elle a son mec, elle a du taf, tant mieux pour elle".

Christophe Carrière évoque aussi Gilles Verdez et Jean-Michel Maire

Christophe Carrière a aussi évoqué d'autres chroniqueurs de TPMP. "Gilles Verdez, il dit beaucoup de bêtises quand même" a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Mais je m'entends très bien avec Gilles et je lui ai dit, quand il passe les bornes, je ne manque pas de lui dire".

Il a aussi parlé de Jean-Michel Maire qui voudrait quitter TPMP pour partir vivre en Thaïlande : "Il est très heureux, il veut partir à l'étranger. Il avait l'air très motivé, il m'en a parlé il y a quelques semaines. Il songeait à le faire cet hiver, à mon avis il va le faire en fin de saison. Pour changer de vie, je trouve ça génial, je suis très admiratif".