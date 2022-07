Top Gun : après Maverick, un 3ème film en préparation ? Ça sent très bon pour une suite

Repoussée de nombreuses fois à cause de la pandémie de Covid-19, la sortie de Top Gun : Maverick a donné le sourire aux salles de cinéma. Dans le monde, le long métrage a déjà récolté plus d'un milliard de dollars de recettes et est devenu le plus gros succès de Tom Cruise qui va toucher une fortune grâce au film. En France, plus de 4,7 millions de spectateurs se sont émerveillés devant le retour de Maverick et les scènes d'action bluffantes tournées dans de vrais avions. Un succès fou... qui annonce une suite ?

Miles Teller avoue qu'un Top Gun 3 est possible

C'est bien possible si on en croit Miles Teller alias Rooster. Interrogé par Entertainment Tonight sur une suite de Top Gun : Maverick, l'acteur a avoué que des "discussions" sont en cours. Mais un 3ème volet ne dépend pas seulement du succès et des acteurs secondaires. "Ce serait génial mais tout dépend de Tom Cruise (...) J'en ai parlé avec lui alors on verra" a déclaré l'ex-star de la saga Divergente. Miles Teller a déjà expliqué qu'il serait chaud pour un spin-off sur son personnage, expliquant être "dispo" pour un tel projet.

Officiellement, ce projet de suite n'est pas encore en préparation et tout dépend donc de l'avis de Tom Cruise. L'acteur est plutôt occupé en ce moment puisqu'il travaille sur les deux nouveaux volets de Mission impossible. Mais bon, vu le succès de Top Gun : Maverick en salles, on voit mal comment le film n'aurait pas de suite. Eh oui, les bénéfices avant tout...