Mission Impossible 7 : bande-annonce bourrée de scènes d'action folles et de clins d'oeil à la saga

Actuellement au cinéma dans le film Top Gun : Maverick dans lequel il se met en scène à travers quelques scènes impressionnantes dans les airs, Tom Cruise fait de nouveau parler de lui pour un autre projet très attendu : Mission Impossible : Dead Reckoning, partie 1, l'avant-dernier épisode de la cultissime saga.

Bande-annonce épique pour Mission Impossible 7

Ce lundi 23 mai 2022, Paramount Pictures a en effet mis en ligne la toute première bande-annonce de ce film qui débarquera en salles le 12 juillet 2023. Et le moins que l'on puisse dire en découvrant les images, c'est que l'acteur de 59 ans et le réalisateur Christopher McQuarrie ont tout donné pour conclure cette franchise d'une façon explosive et mémorable.

Là où No Time to Die, le dernier James Bond porté par Daniel Craig, était légèrement mou et fatigué, ce Mission Impossible 7 ne devrait nous offrir aucun répit grâce à une succession de scènes d'action totalement folles et de cascades improbables. Courses-poursuites en voitures et motos en Europe, face-à-face sur le toit d'un train (souvenir, souvenir), des duels avec des épées, des séquences sous l'eau en apnée... il sera difficile de s'ennuyer tant la badasserie et la tension seront présentes à chaque instant. Oui, on comprend mieux pourquoi le reste du casting était parfois effrayé par les ambitions du duo.

Côté casting, ce nouvel opus pourra notamment compter sur les retours d'Henry Czerny (Eugene Kittridge), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust) et Vanessa Kirby (Alanna Mitsopolis), qui permettront ainsi d'explorer à nouveau la mythologie de cet univers, et les arrivées prometteuses de Hayley Atwell (Grace) et Esai Morales (le grand vilain). Du très lourd là encore.

Mission Impossible : Dead Reckoning, partie 1 sortira le 12 juillet 2023.