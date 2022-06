Top Chef 2022 : mauvaise foi de Darroze, melon d'or et mépris... les 19 tweets qui nous ont fait rire

Louise gagnante sans faire l'unanimité

Avec 56,19% des voix, c'est Louise Bourrat qui a finalement été élue grande gagnante de la 13ème saison de Top Chef au terme de cette finale. Une victoire saluée par Arnaud, "Je trouve que c'est encore une autre valeur que ce soit elle qui ait gagné parce que cela prouve que les femmes ont les compétences et les épaules pour gérer des cuisines", mais qui n'a pas totalement convaincu les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, on a au contraire assisté à un affrontement entre les deux clans (les fans vs les haters) qui feraient passer les supporters du PSG et de l'OM pour des Bisounours. En cause ? Nombreux sont ceux à avoir déploré le manque d'humilité de Louise au moment de sa victoire alors même qu'elle devrait (selon eux) sa réussite à son concurrent...