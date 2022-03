Top Chef 2022 : Ellis éliminé, Glenn Viel chambré et accent tout pété, le récap en tweets

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans Top Chef 2022. Après les éliminations de Renaud, Tania et Logan, c'est un autre candidat qui a quitté les cuisines après un prime so english. Au menu ? Clare Smyth (seule chef britannique triplement étoilée) avec une épreuve sur l'oignon, Dominique Ansel (chef pâtissier inventeur du cronut) et une dernière chance sur le boeuf.

Cette nouvelle soirée de Top Chef 2022 s'est soldée par un gros coup de blues chez les téléspectateurs : l'élimination d'Elis Bond. Le candidat, qui a fait partie de la brigade solitaire, n'a pas réussi à bluffer les chefs en dernière chance face à Michaël et Arnaud. Pépère s'en va donc et notre petit coeur sensible est brisé à jamais. Tout comme celui des fans de l'émission d'ailleurs.