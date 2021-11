Tom Holland prêt à faire ses adieux à Spider-Man ? "Il est peut-être temps pour moi d'avancer"

Rendez-vous le 15 décembre 2021 pour découvrir Spider-Man : No Way Home, le troisième épisode de la saga solo de Peter Parker au sein du MCU. Et comme on peut le constater dans la bande-annonce, cette nouvelle aventure promet d'être aussi épique que mémorable avec de nombreux crossovers. Pourtant, là où ce film devrait permettre à Tom Holland de nous rappeler pourquoi il est l'acteur parfait pour ce personnage à travers de nombreuses scènes d'action badass, il pourrait également être... son dernier.

Tom Holland prêt à faire ses adieux à Peter Parker

Alors que la scène post-générique de Venom 2 : Let There Be Carnage laissait espérer une rencontre entre Eddy et Peter, et que le film Dr Strange 2 - attendu le 4 mai 2022 au cinéma, pourrait servir de suite indirecte à Spider-Man : No Way Home, Tom Holland a confessé à GQ qu'il était déjà en train d'envisager de tourner la page Marvel de sa carrière.

"Il est peut-être temps pour moi d'avancer, a-t-il confié au magazine. Peut-être que ce qui est le mieux pour Spider-Man aujourd'hui, c'est que [le studio] fasse un film avec Miles Morales". Qui ça ? Il s'agit tout simplement du successeur de Peter Parker dans les comics, que l'on a notamment pu suivre dans certains jeux vidéo et surtout, dans l'excellent film d'animation Spider-Man New Generation.

L'acteur l'a ensuite ajouté, il n'est pas fait pour jouer un tel personnage aussi longtemps, "Je dois prendre Peter Parker en compte aussi, car il représente une part importante de ma vie. Si je suis encore en train de jouer Spider-Man après 30 ans, c'est que j'ai raté quelque chose [il a 25 ans actuellement, ndlr]".

Fin de carrière pour le comédien ?

Une révélation qui devrait décevoir de nombreux fans, mais le pire est encore à venir. Le partenaire de Zendaya ne l'a pas caché, en plus de dire au revoir à Peter Parker, il pense également au jour où il mettra un terme à sa carrière, "Clairement, je ne pense pas que je voudrai rester acteur toute ma vie." Que pourrait-il faire alors ? Le métier de charpentier semble réellement l'intéresser.

"J'ai toujours été bon avec mes mains. Si quelque chose est cassé, je peux toujours trouver le moyen de le réparer", a dévoilé Tom Holland. Et si ça ne fonctionne pas ? Il s'imagine aussi en agent immobilier très spécial, "Je rêve d'acheter des appartements et de les louer à des loyers très bas, car je n'ai pas vraiment besoin d'argent maintenant".

Bientôt un 4ème reboot de Spider-Man au cinéma en 20 ans ? Pauvre Oncle Ben qui risque encore d'y passer...