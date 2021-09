Tom Hiddleston (Loki) en couple avec Zawe Ashton : ils officialisent sur red carpet

Comme l'a titré Digital Spy : "Tom Hiddleston de Loki confirme sa relation avec l'actrice Zawe Ashton". Ils ont en effet officialisé sur tapis rouge. C'est sur le red carpet des Tony Awards de ce lundi 27 septembre 2021, à New York, que Tom Hiddleston et Zawe Ashton se sont montrés ensemble et complices. Une première apparition publique à un event officiel qui fait guise d'officialisation.

Ils seraient ensemble depuis 2019

Mais cela ferait déjà un bon moment que Tom Hiddleston et Zawe Ashton seraient en couple d'après plusieurs tabloïds. Les amoureux travaillent tous les deux sur la pièce Betrayal de West End depuis 2019. C'est d'ailleurs pour cette pièce que le comédien a été nommé aux Tony Awards (qu'il n'a pas gagné). Leur romance durerait donc depuis 2 ans, car ils ont souvent été photographiés très proches par des paparazzis.

Et l'actrice, aussi vu dans les films Blitz, St. Trinian's 2 : The Legend of Fritton's Gold ou encore Nocturnal Animals va elle aussi intégrer l'univers Marvel comme son chéri. En effet, Zawe Ashton est au casting de The Marvels alias Captain Marvel 2, la suite des aventures de Captain Marvel avec Brie Larson.