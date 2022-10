Tokyo Revengers, c'est fini : Ken Wakui dévoile la date de fin du manga et le nombre de chapitres restants

Une page s'apprête à se tourner dans l'univers du manga. Tandis que Eiichiro Oda a récemment entamé la préparation de l'arc final de One Piece, c'est Ken Wakui - le créateur de Tokyo Revengers, qui s'apprête à conclure les aventures de Takemichi, lancées en mars 2017 au Japon.

La date de fin de Tokyo Revengers annoncée

Dans le numéro 47 du magazine Weekly Shonen Jump publié cette semaine, il a en effet été révélé que le mangaka avait enfin fixé une date pour la publication du tout dernier chapitre de Tokyo Revengers. Là où Ken Wakui travaille sur l'ultime acte de son histoire depuis juin 2021, c'est désormais le 16 novembre prochain - sauf imprévu de dernière minute, que celle-ci prendra fin. Autrement dit, il ne reste plus que cinq chapitres inédits à découvrir.

Une conclusion dont aucun détail n'a encore été dévoilé, mais qui était attendue depuis longtemps. Et pour cause, si Ken Wakui n'a jamais cessé de passionner et surprendre les fans, nombreux d'entre eux commençaient à craindre de le voir étirer son manga inutilement en longueur. On s'en souvient, la fin de Tokyo Revengers était initialement attendue pour 2021. Or, à la surprise de nombreux observateurs, l'artiste avait finalement officialiser la création d'une suite. Selon les rumeurs, l'auteur avait tout simplement décidé de prolonger l'histoire afin d'accompagner la sortie de la saison 1 de l'anime, mais également booster les ventes du manga.

Une année 2022 marquée par une autre fin

Pour rappel, alors que Yoshihiro Togashi s'apprête à relancer Hunter x Hunter après une pause de près de quatre ans, c'est un autre manga emblématique qui devrait prendre fin cette année. En décembre 2021, Kôhei Horikoshi annonçait que My Hero Academia était sur le point de se conclure : "Si My Hero Academia continue d'avancer progressivement à ce rythme, alors dans un an exactement, il aura atteint son but. C'est en tout cas l'état actuel des choses". A ce jour, aucune date n'a encore été confirmée, mais on s'en rapproche.