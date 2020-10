Titeuf : "consentement", "genre", "cyberharcèlement"... le guide du zizi sexuel réactualisé

19 ans après sa première publication en 2001, Le guide du zizi sexuel de Titeuf fait son grand retour ! Toujours scénarisé par Hélène Bruller et dessiné par Zep, il a été réactualisé pour mieux coller à l'époque actuelle. Et pour cause, il y en a des choses qui ont changé en quasiment 20 ans ! "Il y a des sujets qui sont arrivés depuis 20 ans, dont on parlait très peu avant", explique Zep à l'AFP. "Des termes ont pris beaucoup plus d'importance, comme consentement."

Ainsi, peu de temps après l'émergence du mouvement #MeToo, le livre destinés aux 9-13 ans explique : "Pour s'aimer, se faire des caresses, des baisers et avoir une sexualité épanouie, il faut avant tout que chacun exprime son consentement par ses paroles et ses actions". Certains mots ont été supprimés, pendant que d'autres ont fait leur apparition comme "polyamour" ou "genre" : "Le genre, ou précisément l'identité de genre, c'est le ressenti qu'on a d'être fille ou garçon (ou les deux, ou aucun des deux...). Ce ressenti est unique pour chaque personne (...) Le sexe, c'est biologique : on naît avec un corps formé d'une certaine façon", peut-on lire.

L'essor des réseaux sociaux a lui aussi été intégré au livre, qui met en garde contre le cyberharcèlement : "les dangers ont changé : ce n'est plus forcément le Monsieur dans le square qui est le premier prédateur sexuel, ce sont les gens qui avancent masqués, sur TikTok, sur Instagram, sur tous les sites de rencontre, sur les tchats, sur les forums, qui viennent vraiment chasser", explique le dessinateur, qui souligne la mise en avant plus importante du physique : "ils ont des pages Instagram, TikTok, où ils se montrent beaucoup. Donc le physique est énormément mis en avant, et énormément jugé par les autres." Et pour cause, on voit de plus en plus de mouvements comme #MesFormesEnForme (ou #DansLaBalance) prendre de l'ampleur.