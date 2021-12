Titans saison 4 : une suite déjà commandée, Catwoman et Roy Harper au casting ?

La saison 3 de Titans vient tout juste de débarquer sur Netflix, mais dans la réalité, la diffusion de son dernier épisode remonte au 21 octobre 2021 sur HBO Max aux USA. De fait, l'avenir de la série super héroïque a déjà eu le temps d'être discuté et, à ce sujet, on a une bonne nouvelle à vous annoncer : il est plutôt radieux.

Une saison 4 pour Titans

C'est désormais officiel, Titans reviendra en 2022 avec une saison 4. Un renouvellement important, qui fait logiquement le bonheur de Brenton Thwaites, l'interprète de Dick Grayson. "On est tous super excités, a-t-il récemment confié à TVInsider. C'était une saison difficile à faire, on est vraiment allés au bout de nos limites cette année et je pense que cela a payé. On dirait que les gens aiment la série et en veulent plus et ça tombe bien, on veut vraiment leur en donner toujours plus !"

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'avoir le droit aux premiers détails concernant les nouveaux épisodes. Si la série devrait pouvoir compter sur le même casting (aucun départ n'a encore été annoncé), Brenton Thwaites a en revanche confessé être encore dans le flou vis-à-vis des futures intrigues, "Je suis sûr que les créateurs savent exactement ce qu'ils vont raconter en saison 4, ils sont en train de la préparer actuellement."

De nouveaux personnages cultes de DC au casting ?

Par conséquent, ne comptez pas sur l'acteur pour révéler quoi que ce soit sur la suite de Titans. Alors que TVInsider souhaitait savoir si le fait d'avoir cité quelques personnages cultes de DC durant la saison 3 signifiait qu'ils seront présents en saison 4, Brenton Thwaites a tout simplement déclaré, "Vous savez quoi ? J'aimerais le savoir ! J'aimerais vraiment être au courant."

Malgré tout, il ne l'a pas caché, les possibilités pour nous surprendre dans les années à venir sont effectivement nombreuses, "Ils ont parlé de Roy Harper et j'adore le potentiel qui réside dans cette histoire. De pouvoir découvrir ce monde clandestin d'agent secret serait incroyable. Et puis la mention de Selina Kyle (aka Catwoman, ndlr), c'est là aussi une histoire crédible que j'adorerais voir." Sera-t-il entendu ? Quand on sait que les créateurs ont déjà réussi à intégrer Batman à l'écran, on ne voit pas ce qui pourrait les empêcher de se faire plaisir ici.