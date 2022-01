TikTok : jusqu'à 90 000 dollars pour une vidéo sponso ? Addison Rae se confie

"90 000 dollars" pour une vidéo sponso sur Tiktok ? Addison Rae parle d'argent

Addison Rae est la 2ème influenceuse la plus suivie au monde sur TikTok. Alors forcément, les internautes sont nombreux à se demander combien elle touche d'argent pour ses vidéos. Selon Forbes, Addison Rae serait la plus riche de TikTok (elle aurait gagné 5 millions de dollars en 2020), elle serait classée numéro 1 devant les soeurs D'Amelio. Sans parler de son propre salaire grâce à l'application, l'influenceuse a parlé des gros montants d'argent qui pouvaient être gagnés en faisant des vidéos sponsos sur le réseau social.

Invitée du YouTuber David Dobrik sur son podcast, avec la chanteuse Madison Beer, Addison Rae a d'abord expliqué à propos des salaires des TikTokeurs : "C'est seulement quand il y a une marque que l'on gagne de l'argent". Les vidéos sponsorisées par des marques seraient donc les seules à leur faire gagner des sous sur TikTok.

"Quel est le montant le plus élevé que quelqu'un a reçu sur l'application TikTok ?" a alors demandé David Dobrik pour avoir une idée de chiffre. Celle que vous avez pu voir dans le film Il est trop bien (He's All That en VO) sur Netflix, avec Tanner Buchanan (Cobra Kai), a répondu qu'une personne aurait gagné "90 000 dollars" pour une vidéo sponsorisée. "D'après ce que je sais, c'est ce qu'on a proposé à quelqu'un" a-t-elle assuré, ce qui serait selon elle le plus gros montant pour une vidéo sponso. Est-ce qu'elle touche autant elle-même ? La star des réseaux ne l'a pas précisé.

David Dobrik a alors commenté : "Ce que je déteste dans les prix TikTok, c'est que ces TikTokeurs sont payés par post. Donc tout le monde va faire des calculs et ils seront là en mode 'Addison Rae est payée 45 000 $ par message. (...) Oh mon dieu, elle a posté 30 fois cela, ce qui signifie qu'elle a gagné 18 millions de dollars rien que cette semaine...".

Madison Beer et David Dobrik ont comparé le prix des vidéos sponsos sur TikTok, avec celles sur Instagram et YouTube

Madison Beer a alors comparé ce chiffre de 90 000 dollars pour une vidéo sponso sur TikTok avec le montant donné pour une vidéo sponso sur Instagram. Selon elle, des personnes auraient gagné plus d'un million de dollars sur Instagram avec seulement cinq slides en story. Donc les salaires seraient plus gros sur Instagram.

Sur YouTube aussi, les vidéos sponsorisées rapporteraient gros d'après David Dobrik : "C'est environ 500 000 dollars pour une intégration sur YouTube, pour un plug de 20-30 secondes, je dirais". Il a indiqué que ses propres vidéos rapportaient environ 275 000 dollars par mois en revenus publicitaires, mais qu'elles ont depuis chuté à environ 2 000 dollars, soit 100 fois moins qu'avant...