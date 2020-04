Tiger King : Joe Exotic aurait tué plus de 100 tigres et frappé ses félins, un employé raconte

Joe Exotic aurait tué 8 tigres en un seul jour

Tiger King, c'est le docu wild qui a tant fait réagir les internautes. Diffusé en plusieurs épisodes sur Netflix, il retrace le parcours WTF de Joe Exotic, un campagnard de l'Oklahoma qui a créé The Greater Wynnewood Exotic Animal Park, un zoo de félins. Sauf que ce fan des gros chats et des vêtements à paillettes a fini en prison en janvier 2020. Il a en effet été condamné pour avoir tenter de faire assassiner Carole Baskin, militante pour les animaux que vous avez aussi pu voir dans le documentaire barré. Erik Cowie, responsable du zoo de Joe Exotic, a même raconté au DailyMail que son boss n'aurait pas été méchant qu'avec des humains mais aussi avec ses "big cats".

L'employé a ainsi balancé que Joe Exotic aurait tué plus de 100 tigres qui lui appartenaient. Pourquoi ? Parce qu'il se lassait vite de ses bêtes. Ils les auraient donc éliminés pour en acheter d'autres et faire de la place dans les cages. Erik Cowie a même assuré que son patron, qui est désormais derrière les barreaux, aurait tué 8 tigres en une seule journée. "Ils les ont euthanasiés et ont fait signer un vétérinaire pour les excuser en disant qu'ils étaient trop vieux, malades, etc" a-t-il précisé.

En plus de supprimer des félins quand il en avait marre d'eux, Joe Exotic aurait été violent avec eux. Le salarié a affirmé l'avoir déjà vu frapper ses fauves et même les bébés lions qui n'étaient pas assez "obéissants".

"Je n'oublierai jamais"

Alors qu'un nouvel épisode de Tiger King serait à venir sur Netflix, Erik Cowie a aussi expliqué qu'à cause de cette supposée violence, les animaux n'aimaient pas Joe Exotic : "plusieurs des gros chats l'auraient mangé vivant si on leur en avait donné l'occasion". "Joe se vantait souvent d'être dans une cage avec 16 tigres, mais en réalité, c'était plutôt deux ou trois d'entre eux. Je sortais les méchants de la cage, les gros chats qui ne l'aimaient pas" a-t-il ajouté, "Joe n'était que de la poudre aux yeux, il n'était qu'un spectacle".

Très en colère, il a ainsi déclaré que "Joe ne s'intéressait à eux que d'un point de vue monétaire. J'ai beaucoup appris de Joe, surtout sur ce qu'il ne faut pas faire...". "Ces animaux m'ont fait confiance et j'en ai laissé tomber certains, je n'oublierai jamais" a-t-il aussi avoué, regrettant de ne pas avoir tout déballé plus tôt sur ce qui se serait passé au zoo.