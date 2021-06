Thomas (Les Vacances des Anges 4) VS Nacca : ils règlent enfin leurs comptes (EXCLU VIDEO)

L'amitié de longue date de Thomas et Nacca a volé en éclat lorsque Toto a découvert que son pote a fréquenté son ex, Leana, dans son dos. "Ce qu'il n'a jamais apprécié, c'est que j'ai fréquenté Léana, et donc, du coup, il essaye de faire des histoires du buzz en parlant sur les réseaux sociaux", a confié Nacca en interview avec Sam Zirah il y a quelques mois. En effet, Thomas ne se gêne pas pour clasher fort le chéri d'Eloïse sur les réseaux sociaux : "Un faux-cul qui prend les gens pour des cons pour faire tout en soum soum comme les braves sal*pes de son espèce", a-t-il par exemple posté il y a quelques mois.

Thomas VS Nacca

Le Marseillais a finalement eu l'occasion de régler ses comptes en face à face avec Nacca puisque le meilleur ami de Kevin Guedj a participé aux Vacances des Anges 4 après son départ (inattendu) des Marseillais. Comme on peut le voir dans un extrait exclu de l'émission de NRJ 12, leur échange a été assez tendu, à tel point que Jonathan, Allan Guedj, Kevin Zampa ou encore Jérémy sont restés auprès d'eux pour éviter que la situation ne dégénère.

Le ton est quand même monté très rapidement : "Le problème, c'est que moi, je ne peux pas te blairer. Tu te permets de me narguer à Marseille et de trimballer la petite (Leana, ndlr) dans mon quartier", a notamment balancé Thomas, très énervé. Sympa l'ambiance, et encore, l'extrait vidéo ne dévoile qu'une partie du gros clash entre Nacca et Thomas. Rendez-vous à 18h15 sur NRJ 12 pour découvrir la suite ! Spoiler : ils ont failli en venir aux mains.