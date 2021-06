Thomas (Les Vacances des Anges 4) et Stella, enfin le premier bisou ! (EXCLU VIDEO)

Alors que Allan Guedj et Carla (10 couples parfaits 4) ont officialisé leur couple et que Ken et Anastasiya se sont réconciliés après leur grosse dispute, Thomas, lui, se rapproche de plus en plus de Stella, pour qui il a eu un crush lors d'une activité guide touristique. Maintenant qu'elle a intégré Les Vacances des Anges 4, avec l'accord du parrain Greg Basso, le Marseillais à l'occasion de découvrir encore plus Stella, mais aussi de vérifier si elle est venue juste pour la notoriété ou vraiment pour lui.

Stella et Thomas passent un cap dans leur relation !

De jour en jour, Stella arrive à prouver sa sincérité à Thomas, mais les deux candidats vont-ils bientôt passer à l'étape supérieure ? La réponse est... oui ! Comme on peut le découvrir dans un extrait exclu des Vacances des Anges 4, Stella s'isole avec l'ex de Rawell avant de prendre les devants et de l'embrasser : "Tu m'as surpris quand même. Tu m'as désarçonné", avoue Thomas, très heureux de ce premier bisou.

En revanche, ce gros rapprochement ne veut pas dire qu'ils sont en couple pour autant : "Ça ne fait que quelques jours qu'on se connait donc je ne peux pas encore parler de couple. On y va doucement", confie Stella en interview. Leur histoire semble quand même bien partie pour devenir officielle, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans l'émission de NRJ 12, qui s'arrête. Affaire à suivre.