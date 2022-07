Thomas Chisholm (Top Chef) agressé au couteau : malgré des séquelles, il revient positif, "Je me relève"

Et chose promise, chose due ! Ce mardi 12 juillet 2022, le chef, qui est sorti de l'hôpital, s'est affiché tout sourire devant son restaurant avec ses béquilles. "Je tiens à tous vous remercier pour vos messages et votre soutien ! Je me relève encore plus passionné et plus motivé que jamais !" écrit-il avant de partager son impatience de revenir derrière ses fourneaux : "J'ai hâte de pouvoir vous accueillir à nouveau à @chocho_paris et de fêter mon retour avec vous !! De notre côté, on poursuit la créa et on continue à essayer d'être meilleur chaque jour ! Mon équipe est là pour vous faire kiffer tout l'été en attendant ma guérison complète. À très vite les amis". On espère pour lui qu'il reviendra très rapidement !